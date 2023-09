Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: meilleure audience de l'année au mois d'août information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 15:49









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé lundi avoir réalisé sa meilleure audience de l'année en août avec des scores en progression sur l'ensemble de ses cibles, tirés notamment par le rugby à quelques jours du début de la coupe du monde.



La chaîne de télévision a fait état aujourd'hui d'une part d'audience de 22,4% chez les 15-49 ans le mois dernier (+0,7 point), de 20,3% sur les 25-49 (+1,5 point) et de 23,1% sur 15-34 (+1,5 point).



Elle explique avoir bénéficié des 'excellentes' performances de ses journaux d'information mais aussi des bons scores des matchs de préparation du XV de France, qui ont enregistré proches des niveaux records pour des matchs

hors grandes compétitions.



Ce sont ainsi 5,8 millions de téléspectateurs qui ont suivi France-Australie, avec un pic ayant atteint 7,4 millions, une performance de bon augure alors que le coup d'envoi de la coupe du Monde est prévu le 8 septembre.



Le premier groupe privé de télévision en France, qui possède aussi TMC, TFX et LCI, fait part d'une audience cumulée en hausse de 1,3 point à 32,2% le mois dernier chez les 15-49 mois.



Elle atteint 29,5% chez les 25-49 ans et 31,8% chez les 15-34 ans.





