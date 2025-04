TF1: maintient ses perspectives pour l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'inscrit à 520 millions d'euros sur le premier trimestre 2025, en croissance de 1,6% sur un an.



Le chiffre d'affaires du pôle Média est en hausse sur un an, à 461 millions d'euros (+1,8% par rapport à l'an dernier).



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'élève à 43 millions d'euros, en hausse de 6 millions d'euros sur un an. La marge des activités ressort en hausse de 1,0 pt à 8,3%. Le résultat opérationnel est de 36 millions d'euros. Il est stable sur un an (+1 million d'euros).



Le résultat net part du Groupe hors surtaxe exceptionnelle s'élève à 26 millions d'euros. Il est proche du niveau du premier trimestre 2024.



Le groupe maintient ses perspectives pour 2025. Il vise une croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, le maintien d'une marge des activités proche de celle de 2024 et vise une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.





