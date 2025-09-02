TF1 lance le micro-paiement sur sa plateforme TF1+ information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 14:10









(Zonebourse.com) - TF1 fait part du lancement, depuis le 1er septembre, d'un modèle de micro-paiement ('in-app purchases') sur sa plateforme TF1+, une innovation qui permet au groupe de médias de développer de nouvelles sources de revenus complémentaires à son modèle publicitaire historique.



Cette nouvelle offre propose aux utilisateurs de TF1+ des microtransactions contextualisées pendant leur expérience de visionnage. Concrètement, dès l'automne, trois produits de micropaiement disponibles à partir de 0,69 euro seront lancés.



Ainsi les streamers pourront choisir de regarder chaque programme avec publicité gratuitement ou sans publicité avec un micro-paiement, ainsi que les épisodes des séries, feuilletons et téléfilms en avant-première, ou encore des contenus additionnels autour des grands programmes événementiels du groupe comme la chaîne live Star Academy.



Cette approche permet à TF1 de renforcer sa capacité à financer des contenus premium en développant des revenus complémentaires durables, de proposer une expérience de visionnage personnalisée aux utilisateurs, et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation digitale.





