TF1 lance le micro-paiement sur sa plateforme TF1+
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 14:10
Cette nouvelle offre propose aux utilisateurs de TF1+ des microtransactions contextualisées pendant leur expérience de visionnage. Concrètement, dès l'automne, trois produits de micropaiement disponibles à partir de 0,69 euro seront lancés.
Ainsi les streamers pourront choisir de regarder chaque programme avec publicité gratuitement ou sans publicité avec un micro-paiement, ainsi que les épisodes des séries, feuilletons et téléfilms en avant-première, ou encore des contenus additionnels autour des grands programmes événementiels du groupe comme la chaîne live Star Academy.
Cette approche permet à TF1 de renforcer sa capacité à financer des contenus premium en développant des revenus complémentaires durables, de proposer une expérience de visionnage personnalisée aux utilisateurs, et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation digitale.
Valeurs associées
|8,3900 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
