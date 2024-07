TF1 et M6 bien orientés au lendemain des élections législatives

(AOF) - TF1 (+3,73% à 8,21 euros) et M6 (+2,70% à 12,92 euros) figurent parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 après les résultats du second tour des élections législatives françaises. Hier soir, contre toute attente, le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête sans pour autant obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. La troisième place du Rassemblement National, qui termine derrière la majorité sortante, a de quoi soulager TF1 et M6, le parti frontiste ayant notamment fait campagne en faveur de la privatisation de l'audiovisuel public.

Un tel développement se serait traduit par une augmentation de la concurrence dans le secteur.