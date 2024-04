Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: dynamique toujours favorable au niveau de l'audience information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé mardi que ses audiences du mois de

mars s'étaient inscrites dans la continuité des performances des mois de janvier et février, c'est-à-dire dans une forte dynamique de progression.



Le groupe de télévision indique avoir été 'très largement leader' sur ses principales cibles et avoir réalisé son meilleur mois de mars avec l'inscription de nombreux records à la clé.



Sur le segment stratégiques des ménagères de moins de 50 ans, sa part d'audience a atteint 34,5%, un record depuis 15 ans, à la faveur du succès des franchises 'Koh lanta', 'Danse avec les stars', 'The Voice' et 'Le négociateur'.



TF1+, sa nouvelle plateforme de streaming gratuite, a par ailleurs confirmé son démarrage spectaculaire avec 35 millions de Français ayant regardé TF1+ en mars selon les données de Médiamat, avec plus de quatre millions de streamers quotidiens.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +2.24%