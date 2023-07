TF1: audiences en forte hausse sur les cibles en juillet information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 12:44

(CercleFinance.com) - A l'heure du bilan de ses audiences de juillet, le groupe TF1 annonce 'un mois record pour TF1, leader sur l'ensemble des publics et en forte hausse sur les cibles'.



Le Groupe réalise la plus forte progression sur un an sur les 4+ avec 26,6% de PdA (part d'audience) (+0,6 pt) et sur les frda (femmes responsables des achats) avec 31,7% de Pda (+1,2 pt).



Le groupe est aussi large leader chez les 25-49 ans avec 28,1% PdA (+1,0 pt), sur les 15-34 ans avec 31,3 % de PdA (+1,7 pt) et sur les 15-24 ans avec 34,2% de PdA.



La chaîne TF1, leader, réalise son meilleur mois de l'année : 19,0% sur les 4+, et en progression sur un an sur l'ensemble des cibles : 22,8% sur les Frda (+ 1,7 pt), 20,0% sur 25-49 (+1,5 pt) et 23,8% sur 15-34 (+2,4 pts).