Textron nomme Atherton, une initiée, au poste de directrice générale, tandis que Donnelly reste président du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Textron

TXT.N , Scott Donnelly, sera remplacé par une initiée, Lisa Atherton, à compter du 4 janvier de l'année prochaine, a annoncé le constructeur aéronautique mercredi.

Mme Atherton a été présidente et directrice générale de la division Bell de Textron, qui fabrique des hélicoptères à des fins militaires et commerciales.

Scott Donnelly continuera à diriger le conseil d'administration et fournira des avis et des conseils à la directrice générale, a déclaré la société.