Textron nomme Atherton, une initiée, au poste de directrice générale, tandis que Donnelly reste président du conseil d'administration

Le directeur général de Textron
TXT.N , Scott Donnelly, sera remplacé par une initiée, Lisa Atherton, à compter du 4 janvier de l'année prochaine, a annoncé le constructeur aéronautique mercredi.
Mme Atherton a été présidente et directrice générale de la division Bell de Textron, qui fabrique des hélicoptères à des fins militaires et commerciales.
Scott Donnelly continuera à diriger le conseil d'administration et fournira des avis et des conseils à la directrice générale, a déclaré la société.
