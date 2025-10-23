Textron, le fabricant d'avions Cessna, dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à l'augmentation des livraisons d'avions

Textron TXT.N a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre jeudi, aidé par une augmentation des livraisons dans son segment aviation et par la vigueur soutenue de son activité hélicoptères Bell.

La société continue de bénéficier du programme d'avions à rotors basculants Bell MV-75 Valor avec l'armée américaine. Le segment Bell a connu une augmentation séquentielle de 1,3 milliard de dollars de son carnet de commandes trimestriel, reflétant l'attribution de la phase d'essai et d'évaluation des prototypes du programme.

L'unité Bell de Textron, qui fabrique des hélicoptères militaires et commerciaux ainsi que des tiltrotors, a enregistré une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel par rapport à l'année précédente.

Lisa Atherton a été nommée pour succéder à Scott Donnelly, directeur général de Textron, en début de semaine .

La branche aviation de la société, qui fabrique les avions Cessna et Beechcraft, a également enregistré une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'augmentation des livraisons de son jet d'affaires Citation et de ses turbopropulseurs commerciaux.

La forte demande de pièces détachées et de services a également contribué à l'augmentation des bénéfices de ce segment.

Textron a toutefois enregistré une baisse de son chiffre d'affaires dans le secteur industriel à la suite de la cession de l'activité Powersports .

Le bénéfice trimestriel ajusté de la société s'est élevé à 1,55 $ par action, alors que la moyenne des estimations des analystes était de 1,45 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires total a augmenté de 5 % pour atteindre 3,60 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 3,70 milliards de dollars.

Textron, basé à Providence, Rhode Island, a réitéré sa prévision de bénéfice annuel ajusté, qui devrait se situer entre 6 et 6,20 dollars par action.