Textron chute après avoir annoncé un bénéfice pour l'exercice 26 inférieur aux attentes de la Bourse

28 janvier - ** Les actions du fabricant d'avions d'affaires Cessna Textron TXT.N chutent de 3,7 % à 90,79 $ avant bourse
** La société prévoit pour l'année fiscale 26 un bénéfice par action ajusté de 6,40 $ à 6,60 $, inférieur aux estimations des analystes de 6,84 $, selon les données compilées par LSEG
** Cependant, la société affiche des revenus de 4,2 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant les attentes des analystes de 4,01 milliards de dollars
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 8 % depuis le début de l'année
