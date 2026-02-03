Texas Instruments est en pourparlers avancés pour racheter le concepteur de puces Silicon Laboratories, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Texas Instruments TXN.O est en pourparlers avancés pour acheter le concepteur de puces Silicon Laboratories SLAB.O pour environ 7 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
