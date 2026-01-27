Texas Instruments devrait annoncer une baisse de ses bénéfices en raison de la hausse des coûts

27 janvier - ** Les actions de Texas Instruments TXN.O sont en hausse de 0,44% à 197,44 dollars avant la publication des résultats trimestriels du fabricant de puces, prévue après la clôture des marchés mardi

** Les analystes s'attendent à ce que TXN enregistre une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires à 4,44 milliards de dollars, mais une légère baisse de 0,5 % de son bénéfice par action ajusté à 1,29 $, en raison de l'augmentation des coûts

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de TXN ont atteint ou dépassé les attentes sept fois au cours des huit derniers trimestres ** En décembre, les analystes de Goldman Sachs ont rétrogradé TXN à "vendre", citant le manque d'expansion cyclique des marges par rapport aux pairs

** Au cours du trimestre précédent, TXN a présenté des perspectives de revenus peu encourageantes, le fabricant de puces cherchant à réduire son exposition aux politiques tarifaires de l'administration Trump ** TXN est en hausse de 13,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,6 % pour l'indice composite NASDAQ

