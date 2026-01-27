 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Texas Instruments devrait annoncer une baisse de ses bénéfices en raison de la hausse des coûts
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de Texas Instruments TXN.O sont en hausse de 0,44% à 197,44 dollars avant la publication des résultats trimestriels du fabricant de puces, prévue après la clôture des marchés mardi

** Les analystes s'attendent à ce que TXN enregistre une croissance de 11 % de son chiffre d'affaires à 4,44 milliards de dollars, mais une légère baisse de 0,5 % de son bénéfice par action ajusté à 1,29 $, en raison de l'augmentation des coûts

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de TXN ont atteint ou dépassé les attentes sept fois au cours des huit derniers trimestres ** En décembre, les analystes de Goldman Sachs ont rétrogradé TXN à "vendre", citant le manque d'expansion cyclique des marges par rapport aux pairs

** Au cours du trimestre précédent, TXN a présenté des perspectives de revenus peu encourageantes, le fabricant de puces cherchant à réduire son exposition aux politiques tarifaires de l'administration Trump ** TXN est en hausse de 13,9 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,6 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC .

Valeurs associées

NASDAQ Composite
23 824,78 Pts Index Ex +0,95%
TEXAS INSTRUMENT
197,2250 USD NASDAQ +0,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank