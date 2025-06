Texas Instruments dévoile plus de 60 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis

(AOF) - Texas Instruments a annoncé son intention d'investir plus de 60 milliards de dollars dans sept usines de semi-conducteurs américaines. Le spécialiste des puces souligne qu'il s'agit de l'investissement le plus important dans la fabrication de semi-conducteurs " de base " dans l'histoire des États-Unis. Le groupe technologique souhaite augmenter sa capacité de production pour répondre au besoin croissant de semi-conducteurs qui feront progresser les innovations essentielles, des véhicules aux smartphones en passant par les centres de données.

Le plus grand méga-site de Texas Instruments à Sherman, au Texas, prévoit un investissement de 40 milliards de dollars pour quatre fabs : SM1 et SM2 - déjà en cours - et deux fabs supplémentaires, SM3 et SM4.

AOF - EN SAVOIR PLUS