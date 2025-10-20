Texas Instruments chute après que Mizuho l'ait rétrogradé à "sous-performance" et ait abaissé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre -

** Les actions du fabricant de puces Texas Instruments < TXN.O > sont en baisse de 1,3 % à 174,34 $ avant le marché

** Mizuho rétrograde l'action de "neutre" à "sous-performance"; abaisse son objectif de cours à 150 $ contre 200 $

** Baisse de la production de véhicules légers (LVP) en 2026 et la politique chinoise "China for China" devrait avoir un impact négatif sur TXN en tant que plus grand fournisseur de composants analogiques

** Les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine pourraient entraîner des " droits antidumping " sur certains fournisseurs américains - Mizuho

** 15 courtiers sur 40 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et 6 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 195 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de ~5,8 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture