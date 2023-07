Texas Instruments attendu en baisse après ses comptes trimestriels

(AOF) - Texas Instruments, dont le titre reculait d'environ 4% après la clôture, a annoncé prévoir un bénéfice par action au troisième trimestre dans une fourchette de 1,68 à 1,92 dollar, en deçà des attentes de 1,91 dollars par action. Le géant des semi-conducteurs pour l'industrie de la téléphonie mobile a affiché des revenus de 4,53 milliards de dollars, en déclin de 13% en glissement annuel, mais au-dessus des attentes de marché avec le segment automobile. Le bénéfice par action a été de 1,87 dollar, contre 2,45 dollar un an plus tôt.

Le groupe de Dallas souffre toujours de la faiblesse de la majeure partie de ses marchés finaux. Les annulations de commandes restent à des niveaux jugés élevés, alors que les clients réduisent leurs stocks afin de s'aligner sur la demande.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

En savoir plus sur le secteur Equipementiers Télécoms

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.

Fiche sectorielle - Electronique

Les innovations se développent dans la santé connectée

Au dernier CES les innovations dans la santé ont fait une avancée notable. Grâce au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle, de nombreux objets mesurant les constantes de chacun et communiquant dans toutes les pièces ont été divulgués. Des capteurs permettent d'analyser l'urine, de surveiller les niveaux de nutriments ou d'hormones. D'autres objets permettent de mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque et d'autres indicateurs en analysant le visage à partir d'un selfie. Les produits sur le créneau de la prévention sont très prometteurs, de même que certaines start-up, à l'image de la française Withings. Après sa Body Scan, station de santé connectée pour la maison, la société s'apprête à commercialiser le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile. Elle affronte ainsi les géants américains comme Apple sur le marché de la prévention.