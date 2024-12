Teva: résultats positifs contre les maladies inflammatoires de l'intestin

Sanofi et Teva prévoient le lancement d'un programme de développement de phase III pour le traitement des MII, sous réserve du résultat des discussions avec les organismes réglementaires.

36,2 % et 47,8 % des patients atteints de colite ulcéreuse, traités respectivement par une faible dose ou une forte dose de duvakitug, ont présenté une rémission clinique, contre 20,45 % des patients traités par placebo.

(AOF) - Teva progresse de 20% en pré-marché à Wall Street. Sa filiale américaine a annoncé avec Sanofi que l’étude de phase IIb Relieve UCCD a satisfait à ses critères d’évaluation primaires chez les patients souffrant de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Le laboratoire israélien et son partenaire français précisent que cette étude a évalué le duvakitug, un anticorps monoclonal pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) modérées à sévères.

