Tesla va rationaliser son travail de conception de puces d'IA, a déclaré Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Bloomberg News affirme que l'équipe du superordinateur Dojo est en train d'être dissoute

*

Musk dit que cela n'a pas de sens de diviser les ressources sur les puces d'IA

*

Selon Musk, l'accent est mis sur les puces Tesla AI5, AI6 et les suivantes

(Refonte avec le commentaire de Musk)

Tesla va rationaliser ses recherches sur les puces d'IA pour se concentrer sur le développement de puces d'inférence utilisées pour exécuter des modèles d'IA et prendre des décisions en temps réel, a déclaré le directeur général Elon Musk, après qu'un média a rapporté qu'il avait ordonné la fermeture de l'équipe interne du supercalculateur Dojo.

Bloomberg News a cité jeudi des personnes familières avec le sujet, affirmant que Musk avait ordonné le démantèlement de l'équipe Dojo, le chef d'équipe, Peter Bannon, quittant l'entreprise.

Tesla TSLA.O n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le supercalculateur Dojo a été conçu autour de puces d'entraînement personnalisées pour traiter d'énormes quantités de données et de vidéos provenant des véhicules électriques Tesla afin d'entraîner le logiciel de conduite autonome du constructeur automobile.

"Il n'est pas logique que Tesla divise ses ressources et mette à l'échelle deux conceptions de puces d'IA très différentes", a déclaré Musk dans un message X jeudi en fin de journée.

"Les puces Tesla AI5, AI6 et suivantes seront excellentes pour l'inférence et au moins assez bonnes pour la formation. Tous les efforts sont concentrés sur cela", a-t-il déclaré, sans mentionner directement Dojo.

Tesla a fait l'objet d'une vaste restructuration au cours de l'année écoulée, le cours de son action s'étant effondré à mesure que les ventes de ses véhicules électriques étaient affectées par une concurrence accrue et par une réaction négative des consommateurs européens, en particulier, à l'égard des opinions politiques d'Elon Musk.

L'entreprise a connu de nombreux départs de cadres et a supprimé des milliers d'emplois. Elle s'est réorientée vers la technologie de conduite autonome et la robotique basées sur l'IA, Musk poursuivant une stratégie d'intégration dans son empire technologique.

Musk a précédemment déclaré que les puces AI5 de nouvelle génération seraient produites fin 2026 et a annoncé le mois dernier un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces AI6 auprès de Samsung Electronics

005930.KS , sans fournir de calendrier de production.

Il a déclaré que les futures puces d'inférence d'IA, y compris AI6, seraient déployées dans les véhicules à conduite autonome et ses robots humanoïdes Optimus, bien qu'il ait noté que la puissance de calcul substantielle pourrait permettre des applications d'IA plus larges.

L'équipe Dojo a récemment perdu une vingtaine d'employés au profit de la nouvelle société DensityAI, et les employés restants ont été réaffectés à d'autres projets de centres de données et de calcul au sein de Tesla, selon le rapport de Bloomberg.