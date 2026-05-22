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Tesla va rappeler plus de 14.500 SUV Model Y aux États-Unis en raison de l'absence d'étiquette de certification de poids
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 09:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O procède au rappel de 14.575 SUV Model Y aux États-Unis en raison de l'absence d'une étiquette de certification indiquant les spécifications de poids, a annoncé vendredi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Tesla inspectera les véhicules concernés et y apposera l'étiquette, a précisé la NHTSA.

L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a ajouté que l'absence d'étiquette de certification indiquant les spécifications de poids pourrait conduire les clients à surcharger ces véhicules, ce qui “augmente le risque d'accident”.

Selon la NHTSA, aucun accident, décès ou blessure n'a été signalé en lien avec ce problème.

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