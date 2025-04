Tesla : suspension des commandes chinoises pour deux modèles construits aux Etats-Unis

(AOF) - Tesla a suspendu les commandes de ses modèles Model S et Model X sur son site web chinois, a signalé Reuters vendredi, alors que les Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale. Les nouvelles commandes pour les deux modèles importés ne sont également plus disponibles sur le compte WeChat de Tesla pour ces deux modèles fabriqués aux États-Unis et importés en Chine. L'entreprise n'a pas donné d'explication pour cette décision, prise suite à l'imposition par la Chine de droits de douane de 125 % sur les produits américains.

AOF - EN SAVOIR PLUS