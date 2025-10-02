 Aller au contenu principal
Tesla revient sur ses craintes de ralentissement de la demande à l'expiration du crédit d'impôt
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O font marche arrière, en baisse de 1,1 % à 454,13 $

** "Alors que l'on s'attend à ce que la demande de véhicules électriques diminue avec l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques, ce trimestre a été un excellent rebond pour TSLA qui a jeté les bases des livraisons à venir, mais il y a encore du travail à faire pour gagner du terrain du point de vue des livraisons" - Wedbush

** TSLA a livré 497 099 véhicules au troisième trimestre , soit une hausse de 7,4 % par rapport aux 462 890 véhicules livrés il y a un an

** Les analystes attendaient environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha

** A la dernière clôture, l'action a progressé de ~14% cette année

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
450,8650 USD NASDAQ -1,87%
