Tesla réduit le prix du modèle Cybertruck Cyberbeast aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 03:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte)

Tesla TSLA.O a réduit le prix de Cyberbeast, son modèle de camionnette Cybertruck le plus cher, de 114 990 $ à 99 990 $ aux États-Unis, selon les informations sur les prix publiées jeudi sur le site Web du constructeur automobile.

Avec cette récente baisse de prix, Tesla semble mettre fin à son "Luxe Package" pour le modèle, qui incluait la conduite autonome supervisée et l'accès gratuit à son réseau Supercharger. Le fabricant de VE avait ajouté ce pack à sa gamme en août de l'année dernière, lorsqu'il a augmenté le prix de la camionnette.

Les prix des autres modèles Cybertruck sont restés inchangés.

Au début du mois, Tesla a présenté une nouvelle variante à transmission intégrale de son SUV Model Y le plus vendu, au prix de 41 990 dollars, au-dessus de la version "Standard" à transmission arrière, moins chère.

Ces variantes sont devenues un élément clé de la stratégie 2026 de Tesla, qui consiste à abaisser les prix d'entrée pour attirer des acheteurs plus soucieux des coûts sans attendre un nouveau véhicule de grande diffusion.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
411,5500 USD NASDAQ +0,06%
