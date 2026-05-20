Tesla recule légèrement après l'annonce par SpaceX de son intention d'entrer en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action de Tesla TSLA.O , le constructeur automobile dirigé par Elon Musk, recule de 0,5 % à 415,31 dollars en séance prolongée

** SpaceX, l'entreprise de fusées et de satellites d'Elon Musk, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

** Selon des sources citées par Reuters, SpaceX devrait fixer le prix de son action le 11 juin et faire son entrée au Nasdaq le 12 juin

** TSLA en baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année