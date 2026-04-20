Tesla recule après une note de Jefferies
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:38
La banque d'investissement américaine pense que les résultats du premier trimestre devraient montrer un élargissement du fossé entre la vision et l'exécution et, à moins d'une annonce convaincante sur les robotaxis, pourraient alimenter les inquiétudes sur le financement et renforcer la logique d'une éventuelle fusion avec SpaceX.
Au niveau du chiffre d'affaires, les analystes pensent qu'il devrait s'afficher à 21,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 10% sur un an, mais 15% sous le deuxième trimestre. Parallèlement, la marge brute automobile est attendue à 15,5%, contre 17,2% au quatrième trimestre 2025. Elle inclut 2 points d'impact négatif liés aux dotations aux amortissements dus aux volumes plus faibles que sur les trois derniers mois de l'année 2025.
Jefferies estime que les leviers à moyen terme sont toujours au ralenti. Pour la division Automobile, le groupe semble réinvestir de manière réticente mais pragmatique dans l'automobile avec un modèle à un prix inférieur (encore à confirmer) pour soutenir les volumes afin de soutenir les ventes car les Models 3 et Y simplifiés pourraient atteindre leurs limites. Pour le segment Energie, la faiblesse du stockage au premier trimestre ressemble davantage à une anomalie passagère selon Jefferies, la division restant une source critique de flux de trésorerie.
En revanche, pour les robotaxis, l'ambition d'offrir ce service sur 25 à 50% des marchés potentiels américains d'ici la fin de l'année semble hors de portée pour la banque d'investissement américaine. Les autorisations et la technologie restent des freins, même si les analystes pensent que le modèle économique verticalement intégré de Tesal et sa capacité à mobiliser des financements et une échelle industrielle unique constituent des forces face à des concurrents qui avancent aussi lentement avec des coûts de capital plus élevés. Enfin, en ce qui concerne les robots humanoïdes, la croissance est encore plus lointaine selon Jefferies et le domaine est déjà encombré.
En guise de conclusion, les analystes pensent qu'à mesure que les besoins de financement croissant et que les projets convergent (des investissements Semi/Fab à l'intégration de Grok/Starlink dans les voitures, en passant par X comme plateforme de style "WeChat"), la logique d'une fusion entre Tesla et SpaceX occupera le devant de la scène.
Les analystes restent à conserver sur le titre, mais relèvent leur cible de cours de à dollars.
Tesla doit publier ses résultats de 1er trimestre mercredi soir après la clôture des marchés américains
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