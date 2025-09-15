Tesla progresse grâce à l'achat d'actions par Elon Musk pour un milliard de dollars, qui renforce la confiance dans le fabricant de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte tout au long du texte, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'un graphique au paragraphe 9) par Kritika Lamba

Les actions de Tesla TSLA.O ont bondi de 6% dans les premiers échanges lundi après que la directrice générale Elon Musk a révélé son achat d'environ 1 milliard de dollars d'actions du constructeur de véhicules électriques, dans le dernier vote de confiance du milliardaire dans l'avenir de l'entreprise.

L'achat d'actions - le premier achat d'Elon Musk sur le marché libre depuis le début de l'année 2020 - intervient à un moment critique pour Tesla, qui s'efforce d'atteindre ses objectifs ambitieux de transformation en une puissance de l'IA et de la robotique, tout en étant aux prises avec le ralentissement des ventes de voitures.

Elle intervient un peu plus d'une semaine après que le conseil d'administration de l'entreprise a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk, répondant aux demandes de ce dernier et fixant des objectifs financiers et opérationnels ambitieux.

Elon Musk a acheté 2,57 millions d'actions vendredi, en payant entre 372,37 et 396,54 dollars par action, selon une déclaration réglementaire déposée lundi.

Ce mouvement est "le signal le plus clair à ce jour que (Musk est) en train d'appuyer sur l'accélérateur pour être à nouveau dans le coup... l'histoire Tesla-Musk semble fermement remise sur les rails après un début d'année mouvementé", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Elon Musk n'a cessé d'exiger une participation plus importante et des droits de vote accrus au sein de Tesla, ayant déclaré précédemment qu'il préférerait construire des produits d'intelligence artificielle et de robotique en dehors de Tesla s'il ne pouvait pas obtenir 25 % des droits de vote.

En décembre, Musk détenait une participation d'environ 13 %, selon les données de LSEG.

Alors que les actions de Tesla étaient en hausse pour la troisième fois consécutive lundi, le titre a été l'un des moins performants du groupe des "Magnificent 7", les mégacapitalisations technologiques, ayant perdu 2 % de sa valeur depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture.

Les récents résultats trimestriels de Tesla ont montré que les pressions sur les marges de l'entreprise se poursuivaient, dans un contexte de ralentissement de la demande de véhicules électriques, d'augmentation des coûts et de concurrence.

Néanmoins, Robyn Denholm, président du conseil d'administration de Tesla, a rejeté vendredi les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique d'Elon Musk aurait nui aux ventes, ajoutant également qu'Elon Musk était de retour "au premier plan" dans l'entreprise après plusieurs mois passés à la Maison-Blanche.