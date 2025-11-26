 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 045,54
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla prévoit que la Model Y coûtera un tiers de moins aux acheteurs indiens au cours des 4 à 5 prochaines années
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 08:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O s'attend à ce que les consommateurs indiens économisent environ un tiers du prix de 6 millions de roupies de la Model Y (67 221,24 $) au cours des 4 à 5 prochaines années, a déclaré Sharad Agarwal, directeur général de l'entreprise en Inde.

(1 $ = 89,2575 roupies indiennes)

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
419,4000 USD NASDAQ +0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank