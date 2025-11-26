Tesla prévoit que la Model Y coûtera un tiers de moins aux acheteurs indiens au cours des 4 à 5 prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O s'attend à ce que les consommateurs indiens économisent environ un tiers du prix de 6 millions de roupies de la Model Y (67 221,24 $) au cours des 4 à 5 prochaines années, a déclaré Sharad Agarwal, directeur général de l'entreprise en Inde.

(1 $ = 89,2575 roupies indiennes)