Tesla obtient un sursis dans l'enquête américaine sur les infractions liées au Full Self-Driving
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:41
L'enquête s'inscrit dans un examen plus large des technologies d'aide à la conduite développées par Tesla. Depuis l'ouverture d'une évaluation préliminaire en octobre, la NHTSA a adressé au constructeur une demande d'informations portant sur les plaintes d'utilisateurs, les rapports de terrain, les accidents et les évaluations internes en lien avec d'éventuelles infractions sous FSD. L'agence a déjà recensé 62 plaintes, en plus de signalements issus des médias ou de rapports d'accidents.
Tesla affirme traiter actuellement environ 300 dossiers par jour, tout en faisant face à d'autres enquêtes de la NHTSA, notamment sur le retard de signalement d'accidents ou sur des défauts techniques comme des poignées de porte. Le constructeur évoque une charge de travail importante qui pourrait affecter la qualité de ses réponses. Cette affaire intervient alors que les systèmes d'autonomie avancée de Tesla continuent de susciter des interrogations sur leur fiabilité et leur conformité aux règles de circulation.
Valeurs associées
|447,0000 USD
|NASDAQ
|+1,92%
