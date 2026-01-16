Tesla obtient un délai supplémentaire de 5 semaines dans l'enquête américaine sur les infractions au code de la route liées à la conduite autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs américains de la sécurité automobile ont accordé à Tesla TSLA.O un délai supplémentaire de cinq semaines pour répondre à une enquête visant à déterminer si ses véhicules ont violé le code de la route alors que le système d'auto-conduite intégrale de l'entreprise dirigée par Elon Musk était activé.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré vendredi qu'elle avait prolongé le délai pour les réponses clés jusqu'au 23 février après que Tesla a demandé plus de temps pour examiner manuellement des milliers de dossiers afin d'identifier les incidents qui pourraient être pertinents.

Cette enquête s'inscrit dans le cadre de l'examen fédéral de la technologie d'aide à la conduite de Tesla, les régulateurs examinant les allégations selon lesquelles les véhicules utilisant la FSD ont commis des infractions au code de la route.

La NHTSA a entamé une évaluation préliminaire en octobre et, en décembre, a envoyé à Tesla une demande d'information générale pour obtenir des données sur les plaintes des consommateurs, les rapports de terrain, les accidents, les poursuites judiciaires et les évaluations internes liées à des violations présumées de la FSD.

L'agence a reçu 62 plaintes et a identifié d'autres médias et rapports d'accidents potentiellement liés au problème.

Dans une demande datant du 12 janvier, Tesla a déclaré qu'il restait 8 313 dossiers à examiner et qu'elle pouvait en traiter environ 300 par jour.

Tesla a également évoqué la charge de travail que représente la réponse simultanée à plusieurs enquêtes de la NHTSA, y compris les enquêtes distinctes sur les rapports d'accident retardés et les poignées de porte inopérantes, affirmant que le volume des demandes pourrait affecter la qualité de ses réponses.