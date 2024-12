Tesla: nouveaux plus hauts, Wedbush se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) L'action Tesla atteint de nouveaux plus hauts en Bourse de New York lundi matin dans le sillage de propos favorables des analystes de Wedbush Securities. Dans une note diffusée ce week-end, le broker américain indique avoir relevé son objectif de cours sur le titre du fabricant de véhicules électriques pour le porter de 400 à 515 dollars. De son point de vue, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait 'totalement changer la donne' pour les acteurs de la conduite autonome et de l'IA en levant les nombreux obstacles qui se dressaient jusqu'ici devant le secteur. Wedbush estime que ce marché pourrait représenter à lui seul une manne d'au moins 1.000 milliards de dollars pour Tesla, ce qui pourrait porter le titre autour de 650 dollars à horizon 2025 dans un scénario favorable, poursuit-il. Dans ce contexte, le courtier - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - n'exclut pas que Tesla atteigne une capitalisation boursière de 2.000 milliards de dollars d'ici à la fin 2025, contre 1.415 milliards aujourd'hui. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre Tesla prenait 1,2%, dépassant ainsi le seuil des 440 dollars pour la première fois de son histoire.

Valeurs associées TESLA 456,80 USD NASDAQ +4,72%