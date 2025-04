Tesla: livraisons inférieures aux attentes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 16:27









(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé mercredi avoir livré moins de véhicules que prévu au premier trimestre, dans un environnement économique et politique pour le moins compliqué pour le groupe américain.



Le constructeur de voitures électriques dit avoir vendu 336.681 unités sur les trois premiers mois de l'année, soit 13% de moins que les 386.810 modèles écoulés sur la même période de l'an dernier.



A titre de comparaison, le consensus anticipait autour de 350.000 livraisons au titre du premier trimestre.



Ses ventes de Model 3/Y ont chuté à 323.800, à comparer avec 369.783 un an plus tôt, tandis que celles des 'autres véhicules', qui incluent le Cybertruck, se sont établies à 12.881 unités, contre 17.027 au premier trimestre 2024.



Cette chute des ventes intervient alors que le constructeur américain a fabriqué moins de véhicules au premier trimestre, sa production ayant atteint 362.615 unités à comparer avec 433.371 un an auparavant.



En raison de cette nouvelle série de mauvaises nouvelles, le titre Tesla lâchait près de 2% mercredi en début de séance, portant à 33% son repli depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,6% pour le S&P 500 sur la période.



'Au vu de tous les vents contraires qui soufflent actuellement contre Tesla, que ce soient les manifestations dans les concessions, les violences exercées contre les conducteurs de la marque aux USA et en Europe et les autres préoccupations entourant la franchise Musk, ces chiffres de livraisons constituent un désastre pour les acheteurs', reconnaît Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



'Nous n'allons pas regarder ces chiffres avec des lunettes roses... ils sont désastreux à tous les niveaux', conclut le professionnel, qui demande à Elon Musk de renoncer à ses fonctions au gouvernement, où il est chargé de la réduction des dépenses fédérales, pour se concentrer sur les performances de Tesla.



Si certains investisseurs espèrent que Tesla se remettra dans le bon sens de la marche avec son projet de 'robotaxi', les professionnels préviennent qu'il va falloir encore beaucoup de temps pour que les véhicules entièrement autonomes deviennent une réalité en dehors de certains zones limitées.





