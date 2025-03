Tesla lancera un Model Y low-cost pour reconquérir la Chine

(AOF) - Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Reuters a affirmé qu’il projetait de produire à Shanghai une version plus petite et moins chère de son modèle phare le Model Y. le constructeur automobile américain espère ainsi regagner le terrain perdu dans un pays qui reste son deuxième plus grand marché. Ce nouveau véhicule sera produit à partir de 2026 sur les lignes de production existantes de sa plus grande usine: il devrait coûter au moins 20 % moins cher à produire que le Model Y nouvelle version lancé fin 2020.

