Tesla lancera bien sa fonction d'assistance à la conduite en Chine

(AOF) - Tesla est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir déclaré lundi vouloir lancer sa fonction d'assistance à la conduite autonome en Chine après avoir obtenu l'autorisation pour le logiciel correspondant. Selon Reuters, l’annonce a été faite via le compte Weibo de l'entreprise dédié au service client, après que des internautes chinois ont évoqué la suspension du lancement d'un essai gratuit du service Full Self-Driving (FSD) en Chine.

