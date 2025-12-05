Tesla lance une variante moins chère de la Model 3 en Europe

Tesla TSLA.O a lancé vendredi en Europe une nouvelle version de sa voiture Model 3 à moindre coût, quelques mois après l'avoir commercialisée aux États-Unis, selon le site web du constructeur de véhicules électriques (VE).

La nouvelle Model 3 Standard vise à relancer la demande, a déclaré le groupe dirigé par Elon Musk.

Tesla, qui a lancé en octobre des versions plus abordables de son SUV le plus vendu Model Y et de sa berline Model 3, cherche à défendre sa part de marché alors que ses concurrents européens et chinois commercialisent des VE de moins en moins onéreux.

La nouvelle Model 3 Standard, introduite aux Etats-Unis en octobre mais jusqu'ici indisponible sur les marchés européens, est mise en vente à 37.970 euros en Allemagne, 330.056 couronnes norvégiennes (28.044 euros) en Norvège et 449.990 couronnes suédoises (41.045 euros) en Suède, selon le site web de Tesla.

Le prix de vente de la Model 3 aux Etats-Unis est de 36.990 dollars (31.745 euros).

(Rédigé par Marie Mannes, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)