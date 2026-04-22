Tesla lance la variante L du modèle Y à six places en Inde

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O a lancé mercredi en Inde une nouvelle version à six places de son modèle Y le plus vendu, marquant ainsi l'élargissement de sa gamme de produits limitée après une entrée relativement discrète sur le marché en juillet dernier.

La nouvelle variante, appelée Model Y L, dispose d'un empattement allongé et est vendue au prix de 6,2 millions de roupies (66 324,35 $), selon le site Web de l'entreprise.

Le modèle se situe entre la variante haut de gamme de Tesla et son offre plus abordable.

Ce lancement s'inscrit dans une tendance croissante des consommateurs indiens, qui privilégient de plus en plus les véhicules plus grands et plus haut de gamme, équipés d'écrans tactiles et de toits ouvrants. Cette évolution a contribué à stimuler la demande de véhicules utilitaires sportifs sur le marché.

Il y a moins d'un an, Tesla a fait son entrée sur le marché indien , qui est actuellement le troisième plus grand marché automobile au monde, avec son modèle Y importé. En raison du droit d'importation élevé de 100 % du pays, le véhicule est vendu à un prix beaucoup plus élevé que sur les marchés mondiaux.

Actuellement, la version à propulsion arrière de la Model Y coûte environ 6 millions de roupies, tandis que la variante à propulsion arrière à grande autonomie coûte 6,8 millions de roupies. Ces prix placent Tesla dans un segment de niche, la plupart des voitures vendues en Inde étant estimées à moins de 22 000 dollars.

Les coûts d'exploitation inférieurs de l'entreprise, y compris l'entretien et le carburant, pourraient permettre aux acheteurs de récupérer environ un tiers du prix d'achat de la Model Y sur une période de quatre à cinq ans, avait précédemment déclaré à Reuters Sharad Agarwal , responsable de Tesla en Inde.

Bien que le modèle Y L n'ait pas encore été lancé aux États-Unis, Tesla a introduit la version en Chine l'année dernière, où elle commence à 339 000 yuans (49 687,80 $).

(1 $ = 93,4800 roupies indiennes)