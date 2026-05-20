Tesla lance la fonction « Full Self-Driving » en Lituanie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la Grèce concernant l'approbation au point 4) par Marie Mannes

Tesla TSLA.O a déclaré mercredi que son logiciel d'aide à la conduite « Full Self-Driving (Supervised) » était en cours de déploiement en Lituanie, le deuxième pays d'Europe à le faire après l'autorisation néerlandaise le mois dernier.

* L'autorité de régulation néerlandaise RDW cherche à obtenir une reconnaissance à l'échelle de l'UE, mais d'autres États membres peuvent reconnaître l'homologation néerlandaise et autoriser le déploiement du système.

* L'Administration lituanienne de la sécurité des transports a confirmé que la Lituanie avait reconnu la certification néerlandaise.

* La Belgique devait être le premier pays à emboîter le pas aux Pays-Bas, un processus d'autorisation ayant été lancé en Flandre, où une voiture Tesla teste actuellement le FSD sur les routes.

* Le ministère grec des Transports a déclaré mercredi qu’il prévoyait de présenter un projet de loi accordant le même type d’homologation que les Pays-Bas.

* Le RDW néerlandais a testé le système pendant plus d'un an et demi sur une piste d'essai et sur la voie publique avant de l'homologuer.