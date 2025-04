Tesla : l'assureur suédois Folksam cède ses parts

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Essayer d'influencer nos participations par le biais du contrôle de la propriété est important pour le groupe Folksam, mais nous ne voyons actuellement aucune possibilité d'obtenir un changement et nous avons donc cédé l'intégralité de la participation ", déclare Marcus Blomberg, responsable de la gestion des actifs et du développement durable.

(AOF) - Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street. L’assureur suédois Folksam a annoncé avoir cédé l'intégralité de sa participation dans le capital du constructeur américain. « L’approche de Tesla en matière de droits des employés viole les critères de placement du groupe Folksam », affirme -t-il dans un communiqué publié sur son site dénonçant l'attitude de Tesla à l'égard des droits syndicaux de ses employés . "Les efforts de dialogue et de plaidoyer qui ont été menés sont restés vains. C'est pourquoi une décision de désinvestissement a été prise".

