Tesla forme sa technologie d'IA en Chine, rapportent les médias locaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O exploite en Chine un centre de formation à l'intelligence artificielle axé sur les applications locales et la conduite assistée, a rapporté vendredi le média chinois Cailianshe, citant le vice-président de l'entreprise, Tao Lin.
