Tesla fixe le prix de la Model Y standard à 41 700 dollars en Norvège, comme l'indique son site web

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O a fixé le prix de la nouvelle version de son SUV Model Y standard le plus vendu à 421 996 couronnes norvégiennes (41 714 $) en Norvège, a indiqué vendredi le site Web du fabricant de véhicules électriques. (1 $ = 10,1163 couronnes norvégiennes)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer