Tesla ferme l'équipe du superordinateur Dojo et réaffecte des travailleurs dans le cadre d'un changement stratégique de l'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a ordonné la fermeture de l'équipe du superordinateur Dojo, dont le responsable Peter Bannon a quitté l'entreprise, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le superordinateur Dojo a été conçu pour traiter de grandes quantités de données et de vidéos provenant des véhicules électriques Tesla afin d'entraîner le logiciel de conduite autonome du constructeur automobile.

L'équipe a récemment perdu une vingtaine de travailleurs au profit de la nouvelle société DensityAI, et les travailleurs restants de Dojo ont été réaffectés à d'autres projets de centres de données et de calcul au sein de Tesla, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

Au cours de l'année écoulée, Tesla, dans le cadre d'une restructuration à l'échelle de l'entreprise, a connu de nombreux départs de cadres et des milliers de suppressions de postes.

Tesla a réorienté ses activités vers la technologie de conduite autonome et la robotique pilotées par l'IA, son directeur général Elon Musk poursuivant une stratégie d'intégration à travers son empire commercial. En mars, xAI a acquis la plateforme de médias sociaux X pour 33 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités de formation de chatbots, tandis que Tesla a intégré le chatbot Grok dans ses véhicules.

En juillet, Elon Musk a écarté la possibilité d'une fusion entre Tesla et xAI, mais a annoncé qu'un vote des actionnaires serait organisé pour examiner l'investissement de Tesla dans la startup d'IA.

Le constructeur automobile prévoit également de s'appuyer davantage sur des partenaires technologiques externes tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O pour le calcul, ainsi que Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication de puces, selon Bloomberg.

Tesla, Nvidia, AMD et Samsung n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, Samsung a conclu un accord de 16,5 milliards de dollars pour fournir des puces d'intelligence artificielle à Tesla, qui devraient alimenter les voitures à conduite autonome, les robots humanoïdes et les centres de données. Il est peu probable que cet accord résolve les problèmes immédiats de Tesla, tels que la baisse des ventes de véhicules électriques et les efforts déployés pour développer son tout nouveau service de robotaxi.