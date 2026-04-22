Tesla fait état d'un cash flow positif inattendu au T1

Tesla TSLA.O a surpris les investisseurs en communiquant mercredi un cash flow positif au premier trimestre, une annonce à même de permettre au groupe de disposer de davantage de latitude dans la mise en oeuvre de son ambitieux plan d'investissement de plus de 20 milliards de dollars cette année.

Le titre du constructeur américain de véhicules électriques grimpait de plus de 3% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Tesla s'est lancé dans l'un des paris les plus coûteux de son histoire, effectuant un virage centré sur l'intelligence artificielle (IA) destinée aux voitures autonomes et à des robots humanoïdes. L'essentiel de la valorisation boursière du groupe détenu par Elon Musk repose désormais sur cette vision.

Cette annonce d'un excédent de flux de trésorerie intervient alors même que Tesla fait face, comme ses rivaux, à un ralentissement de la demande pour les véhicules électriques.

Elle pourrait aider Elon Musk à démontrer que son pari va porter ses fruits, et rapidement.

Tesla a fait état d'un cash flow positif de 1,44 milliard de dollars au premier trimestre, alors que les analystes anticipaient en moyenne un cash flow négatif de 1,43 milliard selon des données LSEG.

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 22,39 milliards de dollars, contre un consensus de 22,6 milliards de dollars d'après des données LSEG.

Le constructeur a livré au premier trimestre un nombre de véhicules inférieur aux attentes de Wall Street mais en hausse de 6,3% sur un an, alors que les positions politiques d'Elon Musk avaient pesé sur la demande, en plus de la concurrence accrue à laquelle le groupe a fait face.

D'après des données Visible Alpha, les analystes s'attendent à ce que Tesla livre cette année 1,67 million de véhicules, soit une hausse sur un an de 2,4%.

(Akash Sriram à Bangalore et Abhirup Roy à San Francisco; version française Jean Terzian)