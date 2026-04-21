Tesla enregistre son assistant vocal piloté par l'IA à Shanghai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a enregistré sa fonction d'assistant vocal, qui est alimentée par un modèle d'intelligence artificielle générative (AI), auprès de l'administrateur chinois du cyberespace à Shanghai, ont déclaré mardi les autorités locales de la ville.

L'assistant vocal de Tesla fait partie d'un total de 158 fonctionnalités et applications alimentées par l'IA qui ont été déposées à Shanghai, un processus qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement chinois pour réglementer cette technologie qui se développe rapidement.

Le fabricant américain de véhicules électriques (EV) s'efforce de défendre ses parts sur le plus grand marché automobile du monde, où la livraison de sa fonction de conduite autonome intégrale n'a pas encore été approuvée.

Les entreprises chinoises de véhicules électriques s'empressent d'offrir divers types de fonctions alimentées par l'IA pour attirer les consommateurs chinois férus de technologie. L'année dernière, les médias ont rapporté que Tesla prévoyait également d'intégrer les commandes vocales DeepSeek et Doubao AI de ByteDance dans ses modèles en Chine afin de mieux concurrencer les constructeurs automobiles locaux.