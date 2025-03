Tesla en perte de vitesse en Europe

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tesla , dont le titre cède 0,6% en avant-Bourse après avoir grimpé de près de 12% hier, a vu ses ventes dégringoler de 49% en Europe début 2025. Avec seulement 19 046 véhicules immatriculés en janvier et février, le constructeur américain de véhicules électriques n’a décroché que 1,1% des parts de marché, selon les données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.