Tesla dit apprécier les fournisseurs chinois et n'en exclut aucun en raison de son origine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un haut responsable de Tesla China a déclaré mercredi que le constructeur automobile américain appréciait le rôle des fournisseurs basés en Chine et n'en excluait aucun sur la base de son pays d'origine ou de sa situation géographique.

La remarque de Grace Tao, sur le média social chinois Weibo, fait suite à l'affirmation du Wall Street Journal , ce mois-ci, selon laquelle Tesla a demandé à ses fournisseurs d'exclure les composants fabriqués en Chine lors de la fabrication de ses voitures aux États-Unis.

"Que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe, Tesla applique les mêmes normes strictes et objectives pour sélectionner ses fournisseurs sur l'ensemble de ses sites de production dans le monde", a déclaré M. Tao.

"Le pays d'origine ou la source géographique du fournisseur ne constitue pas un critère d'exclusion", a ajouté Mme Tao, qui est la vice-présidente de Tesla chargée des affaires gouvernementales et des relations publiques en Chine.

Elle n'a pas fait directement référence au rapport du journal.

L'usine Tesla de Shanghai a obtenu les prix les plus bas au monde pour les consommateurs chinois qui achètent ses modèles 3 et Y avec l'aide de plus de 400 fournisseurs nationaux, a déclaré Mme Tao, ajoutant que plus de 60 d'entre eux fournissent également Tesla au niveau mondial.

Tesla TSLA.O a déclaré s'approvisionner localement pour plus de 95 % des composants de la Model 3 fabriquée en Chine et de la version rafraîchie de la Model Y. La Model 3 est vendue à partir de 235 500 yuans (33 250 $) en Chine, contre 36 990 $ aux États-Unis.

General Motors GM.N a demandé à plusieurs milliers de fournisseurs de nettoyer leurs chaînes d'approvisionnement des pièces en provenance de Chine, a rapporté Reuters en novembre, reflétant la frustration croissante des constructeurs automobiles face aux perturbations géopolitiques des opérations.

(1 $ = 7,0822 yuans)