Tesla dissout l'équipe du superordinateur Dojo, selon Bloomberg News

Tesla TSLA.O est en train de dissoudre son équipe de superordinateurs Dojo et son responsable, Peter Bannon, va quitter l'entreprise, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Le superordinateur Dojo a été conçu pour traiter de grandes quantités de données et de vidéos provenant des voitures Tesla afin de former le logiciel de conduite autonome du constructeur automobile.

L'équipe a récemment perdu une vingtaine d'employés au profit de la nouvelle société DensityAI, et les employés restants de Dojo ont été réaffectés à d'autres projets de centres de données et de calcul au sein de Tesla, selon le rapport.

Le constructeur automobile prévoit également de s'appuyer davantage sur des partenaires technologiques externes tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O pour le calcul, et Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication de puces, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Tesla, Nvidia, AMD et Samsung n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.