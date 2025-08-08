 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 059,15
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tesla dissout l'équipe du superordinateur Dojo, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 00:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Tesla TSLA.O est en train de dissoudre son équipe de superordinateurs Dojo et son responsable, Peter Bannon, va quitter l'entreprise, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Le superordinateur Dojo a été conçu pour traiter de grandes quantités de données et de vidéos provenant des voitures Tesla afin de former le logiciel de conduite autonome du constructeur automobile.

L'équipe a récemment perdu une vingtaine d'employés au profit de la nouvelle société DensityAI, et les employés restants de Dojo ont été réaffectés à d'autres projets de centres de données et de calcul au sein de Tesla, selon le rapport.

Le constructeur automobile prévoit également de s'appuyer davantage sur des partenaires technologiques externes tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O pour le calcul, et Samsung Electronics 005930.KS pour la fabrication de puces, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

Tesla, Nvidia, AMD et Samsung n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
172,4000 USD NASDAQ +5,69%
NVIDIA
180,7700 USD NASDAQ +0,75%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
TESLA
322,2700 USD NASDAQ +0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank