Tesla dévoile une variante moins chère du Cybertruck et réduit le prix du Cyberbeast pour stimuler la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Tesla dévoile le Cybertruck à double moteur et à transmission intégrale à 59 990 dollars

*

Le prix du Cyberbeast passe de 114 990 $ à 99 990 $

*

Les baisses de prix font partie de la stratégie de Tesla dans un contexte de refroidissement du marché des VE

(Plus d'informations et de détails) par Akanksha Khushi

Tesla TSLA.O a dévoilé une variante moins chère du Cybertruck aux Etats-Unis jeudi et a réduit le prix de son modèle le plus cher, le Cyberbeast, alors que le fabricant de véhicules électriques peine à trouver des acheteurs pour ses camionnettes.

Tesla a fixé le prix du nouveau modèle à double moteur et à transmission intégrale à 59 990 dollars, ce qui en fait le Cybertruck "le plus abordable" de l'entreprise, et a abaissé le prix du Cyberbeast à 99 990 dollars, contre 114 990 dollars auparavant.

Avec cette baisse de prix, Tesla semble mettre fin à son "Luxe Package" pour le modèle, qui incluait la conduite autonome supervisée et l'accès gratuit à son réseau de superchargeurs.

Tesla avait ajouté ce pack à sa gamme en août dernier en augmentant le prix de la camionnette.

Au début du mois, Tesla a présenté une nouvelle variante à transmission intégrale de son SUV Model Y, le plus vendu, au prix de 41 990 dollars, au-dessus de la version "Standard" à transmission arrière, moins chère.

CHUTE DE LA DEMANDE

Les réductions de prix sont devenues un élément clé de la stratégie 2026 de Tesla, qui consiste à abaisser les prix d'entrée pour attirer des acheteurs plus soucieux des coûts sans attendre un nouveau véhicule de masse.

Le marché plus large des VE a ralenti depuis septembre, lorsque l'administration Trump a mis fin aux crédits d'impôt fédéraux de 7 500 $. Tesla est également confronté à une intensification de la concurrence mondiale.

Les analystes ont prévenu qu'une part plus importante de véhicules à bas prix pourrait maintenir la pression sur les marges, à moins que Tesla ne puisse compenser l'impact par une réduction des coûts de fabrication ou des revenus plus importants provenant des logiciels et des services.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré le mois dernier que l'entreprise mettrait fin à la production de son SUV Model X et de ses berlines Model S et utiliserait plutôt l'espace de son usine californienne pour fabriquer des robots humanoïdes.