Tesla dépasse les attentes au troisième trimestre

(AOF) - Tesla est attendu en hausse de 12% en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats au troisième trimestre meilleurs que prévu. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche un bénéfice par action ajusté en hausse de 9% sur un an à 0,72 dollar, surpassant de 14 cents le consensus. Tesla anticipe une "légère croissance" des livraisons de véhicules en 2024.

"A ma connaissance, aucune division de véhicules électriques d'aucune entreprise, d'aucun constructeur automobile existant n'est rentable" a déclaré le patron Elon Musk lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "Il est donc remarquable que Tesla soit rentable en dépit d'un environnement automobile très difficile, et ce trimestre est en fait un trimestre record pour nous".

Elon Musk affiche son optimisme

Elon Musk a déclaré qu'il s'attendait à une croissance de 20 à 30 % des ventes de véhicules l'année prochaine.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 8% sur un an à 25,18 milliards de dollars alors qu'il était attendu à 25,37 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a bondi de 24% à 4,66 milliards de dollars, la marge d'Ebitda atteignant 18,5%.

Tesla attribue la croissance de son chiffre d'affaires à la hausse des livraisons de véhicules et à celle de la production et du stockage d'énergie et des services. La hausse de sa profitabilité est notamment due à la baisse du coût par véhicule notamment ceux des matières premières. Le constructeur souligne que le coût direct de production (COGS) par véhicule est tombé à son plus bas niveau historique, à environ 35 100 dollars.

"Afin de continuer à accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable, nous devons rendre les véhicules électriques abordables pour tous, notamment en rendant le coût total par kilomètre compétitif par rapport à toutes les formes de transport", déclare Tesla. Le groupe annonce qu'il commencera à lancer de nouveaux véhicules, notamment plus abordables, au premier semestre 2025.

