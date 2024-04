Tesla "dans le creux de la vague", mais toujours valorisée comme une techno (LFDE)

"La trajectoire de croissance de Tesla se heurte à des perspectives complexes, mêlant concurrence accrue sur les prix et les produits à la fois des constructeurs historiques et des leaders de l'électrification chinois", commente le gérant, rappelant que son patron Elon Musk, la voit "entre deux vagues de croissance", "autrement dit, dans le creux de la vague".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.