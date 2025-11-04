Tesla chute alors que le fonds d'investissement norvégien envisage de rejeter la rémunération de 1 000 milliards de dollars d'Elon Musk et que les ventes en Chine chutent

4 novembre - ** Tesla TSLA.O chute de 2,3 % à 456,3 $ avant le marché

** Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde et le septième propriétaire de Tesla avec une participation de 1,12 % d'une valeur de 17 milliards de dollars, votera contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars proposé par Elon Musk

** Les investisseurs décideront le 6 novembre d'approuver ou non l'accord de rémunération du directeur général, probablement le plus important jamais conclu

** Le fonds norvégien a également voté contre le précédent plan de rémunération de Musk

** Musk pourrait quitter l'entreprise si l'accord est rejeté, a averti la présidente de Tesla, Robyn Denholm, la semaine dernière

** Les plus grands investisseurs institutionnels de Tesla, dont BlackRock, Vanguard et State Street, n'ont pas encore dévoilé leurs intentions de vote

** Pendant ce temps, les ventes de véhicules électriques fabriqués par Tesla en Chine ont chuté de 9,9 % en glissement annuel pour atteindre 61 497 unités en octobre

** A la dernière clôture, TSLA a progressé de 15,9 % cette année