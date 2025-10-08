 Aller au contenu principal
Tesla aurait abandonné son objectif de production de robots humanoïdes pour cette année
information fournie par AOF 08/10/2025 à 14:22

(AOF) - Au lendemain de la présentation de deux versions moins chères des véhicules Model Y et Model 3, qui n’a pas réellement convaincu, le media The Information a révélé que le groupe aurait abandonné son objectif de produire des milliers de robots humanoïdes avant la fin de l’année. Elon Musk comptait sur ces robots pour impressionner les investisseurs lors de l’assemblée générale du groupe programmée le 6 novembre prochain. Au cours de cette réunion, les actionnaires doivent notamment se prononcer sur le plan de 1 000 milliards de dollars de rémunération proposé à son PDG.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
431,1460 USD NASDAQ -0,45%
