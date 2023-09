Tesla attendue en hausse après que Morgan Stanley est passé à Surpondérer

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Les investisseurs ont longtemps débattu de la question de savoir si Tesla était une entreprise automobile ou une entreprise technologique. Nous pensons qu'il s'agit des deux, mais nous considérons que les plus importants moteurs de création de valeur à partir d'aujourd'hui sont les revenus tirés des logiciels et des services ", explique Morgan Stanley.

(AOF) - Tesla est attendue en nette hausse en pré-marché à Wall Street après que Morgan Stanley est passé de "pondération en ligne" à "surpondérer" sur le constructeur automobile américain en raison du potentiel de son supercalculateur Dojo, destiné à alimenter les modèles d'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes. Morgan Stanley estime que ce projet confère à Tesla un "avantage asymétrique" et qu’il peut permettre d'augmenter la valeur d'entreprise du groupe de près de 500 milliards de dollars. Il vise un objectif de cours de 400 dollars.

