Tesla annonce son lancement en Arabie saoudite

(AOF) - Tesla lancera ses ventes en Arabie saoudite le mois prochain : c’est ce qu’a annoncé le constructeur de voitures électriques sur son site web. L'événement de lancement de Tesla à Riyad, prévu le 10 avril, présentera ses véhicules électriques et ses produits alimentés par l'énergie solaire, indique le message. "Découvrez l'avenir de la conduite autonome avec Cybercab et rencontrez Optimus, notre robot humanoïde, alors que nous présenterons ce qui se prépare en matière d'IA et de robotique ", ajoute la société, sans préciser la date de commercialisation des véhicules dans le royaume.

AOF - EN SAVOIR PLUS