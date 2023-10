Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: accès à plus de 12 000 chargeurs US pour Toyota information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Toyota Motor North America a annoncé avoir conclu un accord avec Tesla pour adopter la norme de recharge nord-américaine (NACS) sur ses véhicules électriques à batterie (BEV) à partir de 2025.



Les clients de Toyota et Lexus auront un accès à plus de 12 000 Super chargeurs Tesla à travers l'Amérique du Nord. Toyota intégrera les ports NACS dans certains BEV Toyota et Lexus à partir de 2025.



De plus, les clients possédants ou louant des véhicules Toyota et Lexus compatibles équipés du système de recharge combinée (CCS) se verront offrir l'accès à un adaptateur pour permettre la recharge NACS à partir de 2025.







